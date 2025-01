Jazz, all'Aquila le nuove jam session con Roberto Gatto

Torna il jazz nel centro storico dell'Aquila con una nuova edizione delle jam session. L'idea è nata lo scorso anno dal batterista e maestro Roberto Gatto, in collaborazione con il Conservatorio 'Alfredo Casella' del capoluogo.

Per questa nuova edizione, Gatto sarà affiancato dai musicisti Marco Fiorenza e Alessandra Tacconi, in un progetto che punta a coinvolgere appassionati musicisti così come vari protagonisti della scena jazz italiana.

Gli appuntamenti sono in programma al locale Liberamia, situato in via Scardassieri 42, in piazza Palazzo. Il primo incontro è fissato per lunedì 27 gennaio, con gli stessi Fiorenza (batteria) e Tacconi (voce),affiancati da Leonardo Mezzini alla chitarra e Simone Sulpizio al basso, a completare il quartetto.

Il secondo appuntamento è in programma il 10 febbraio e vedrà esibirsi l'Imperfect Trio, composto da Roberto Gatto alla batteria, Pierpaolo Ranieri al basso e Marcello Allulli al sassofono. Informazioni e appuntamenti successivi su Instagram di @laquilajazz.

Gli organizzatori sperano di coinvolgere appassionati e curiosi. "La partecipazione del pubblico - spiegano Tacconi e Fiorenza - è fondamentale per sostenere questa iniziativa e contribuire a mantenere viva la tradizione jazzistica nella città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA