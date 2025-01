Giornata della Memoria, all'Aquila sette medaglie d'onore

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 alle ore 11, la Prefettura dell'Aquila ospiterà una cerimonia di consegna di medaglie d'onore in omaggio a sette militari deportati ed internati durante la Seconda guerra mondiale.

I riconoscimenti saranno consegnati ai loro familiari alla presenza dei rappresentanti dei comuni di residenza. Sarà il prefetto Giancarlo Di Vincenzo consegnare le medaglie alla presenza del governatore Marco Marsilio. Medaglia d'onore ad Augusto Pasquale Giangregorio nato a Castelvecchio Subequo, internato a Goerlitz (Germania) dall'8 settembre 1943 al 2 maggio 1945. Partecipa alla cerimonia il sindaco del Comune di Castelvecchio Subequo, Marisa Valeri. Ritira la medaglia il figlio Sandro Maria.

Stesso riconoscimento anche a Dorino Presutti originario di Pratola Peligna, internato in Germania fino al 7 luglio 1944.

Ritira la medaglia il nipote Dorino Palombizio alla presenza del sindaco di Pratola, Antonella Di Nino.

Medaglia d'onore anche ad Antonio Ricci, nato ad Anversa degli Abruzzi, rappresentata dal primo cittadino Gianni Di Cesare. Ricci è stato deportato al Lager Xb - Sandbostel, Bremervorde (Germania) dal 9 settembre 1943 all'8 maggio 1945. A ritirare il riconoscimento è il figlio Giovanni.

Analogamente, a Pietro Sestini, nato a Sulmona, è stata assegnata la medaglia d'onore per il suo periodo di internamento a Kaiserstaimbruk, Leopolim Wietzendorf, Nordhorn, dall'11 settembre 1943 al 12 aprile 1945. A ritirare il riconoscimento sarà il figlio Ezio alla presenza del commissario straordinario del Comune di Sulmona, viceprefetto Ernesta D'Alessio.

L'elenco include anche Leonardo Luciani nato a Capistrello, internato a Stalag II D dal 10 settembre 10 settembre 1943 all'1° agosto 1945. A ritirare la medaglia d'onore sarà il nipote Leonardo davanti al sindaco di Capistrello, Maurizio Murzilli. Riconoscimento anche a Guido Paoletti nato all'Aquila, nella frazione di Roio Poggio e internato a Stalag III C dal 14 settembre 1943 al 1° agosto 1945. Sarà presente alla cerimonia il vicesindaco dell'Aquila Raffaele Daniele. Completa l'elenco Luigi Giosuè Puglielli di Pratola Peligna, internato a Stalag VI D dal 9 settembre 1943 al 30 agosto 1945.



