Terna: ok progetto razionalizzazione rete Pescara e Chieti

Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato il progetto di Terna per la razionalizzazione della rete elettrica nei Comuni di Pescara e Cepagatti (provincia di Pescara) e San Giovanni Teatino (provincia di Chieti).

L'intervento, per il quale la Società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà circa 11 milioni di euro, prevede il parziale interramento dell'elettrodotto a 132 kV "FS Pescara-FS Roseto".

Nello specifico, verrà realizzato un nuovo collegamento in cavo interrato di circa 7 km tra Pescara e Cepagatti. Questa infrastruttura consentirà la demolizione di oltre 6 km di linee aeree e la rimozione di 27 tralicci che attualmente attraversano zone densamente abitate.

Il progetto garantirà una gestione più efficiente e sicura della rete locale e risolverà le interferenze esistenti con la tratta ferroviaria Pescara-Chieti.

L'intervento si inserisce nel più ampio piano di razionalizzazione associato all'entrata in esercizio del collegamento sottomarino Italia-Montenegro (Monita).

Grazie alla stretta collaborazione fra Terna e gli enti interessati, è stato possibile ottimizzare il progetto iniziale per rispondere alle esigenze delle comunità locali.

Nelle prossime settimane Terna avvierà la progettazione esecutiva e le attività propedeutiche all'apertura dei cantieri, prevista per il prossimo anno.



