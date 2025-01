Molise senza medici, fra bandi deserti e rinunce a contratti

di Lino Venditti Sembra un paradosso, ma è la realtà. Nel Paese in cui giovani e meno giovani sono alla continua ricerca di un posto di lavoro, per i medici il Molise 'non esiste'. Prova ne è la continua ricerca di personale che vede i numerosi concorsi messi a bando dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem) andare deserti o, in alcuni casi, registrare le adesioni dei camici bianchi che però, al momento della sottoscrizione dei contratti, rinunciano alle assunzioni. La Regione Molise dal 2007 è in Piano di rientro dal disavanzo sanitario e dal 2009 sottoposta a regime commissariale. Il blocco del turn over ha determinato negli anni una forte carenza degli organici che non è stato ancora possibile colmare.

L'Asrem ha cercato di porre rimedio a questa situazione anche attraverso incarichi temporanei a medici stranieri, a quelli in pensione e a convenzioni esterne. "È noto che le aree interne soffrono rispetto a quelle più popolose ed è anche risaputo che in tutto il territorio nazionale vi è carenza di medici.

Tuttavia - spiega all'ANSA il direttore generale dell'Asrem, Giovanni Di Santo - in Molise possiamo registrare un'inversione di tendenza. Sono stati reclutati nuovi primari che attrarranno sicuramente altre professionalità a supporto delle eccellenze già presenti nella sanità regionale. Sono numerosi e continui i concorsi e gli avvisi diramati dall'Asrem, basti pensare agli ultimi, quelli per il reperimento di nefrologi e pneumologi, con 19 candidati per la prima specialità e 75 per la seconda".





