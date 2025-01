Crollo cimitero monumentale Sulmona, salme nei container

Entro un mese arriveranno i container nel cimitero monumentale di Sulmona. È quanto venuto fuori nel corso del sopralluogo tecnico effettuato dopo il crollo di un pezzo di cartongesso. Entro dieci giorni saranno posizionati i container per gli impiegati. Tempi leggermente più lunghi per i container riservati alle salme, vista la chiusura dell'obitorio, anch'esso a rischio secondo i tecnici dal momento che sono emerse delle lesioni negli spazi.

"Si dovranno eseguire una serie di interventi per rimuovere tutte le criticità"- spiegano dal Comune di Sulmona, guidato attualmente dal commissario prefettizio, Ernesta D'Alessio. A segnalare il problema erano stati, lo scorso 27 dicembre, gli impiegati comunali dopo il crollo che si era registrato negli uffici. Finora le salme, in attesa di inumazione, sono state prese in carico dalle case funerarie presenti sul territorio.





