Briganti Film Festival torna a Sante Marie in estate

Torna a luglio 2025 a Sante Marie (L'Aquila), con la seconda edizione, il 'Briganti Film Festival', la manifestazione ideata da Oro Studios e organizzata in collaborazione con l'amministrazione locale. Un tributo al cinema italiano indipendente con la guida del presidente Marco Monno e della direttrice artistica Marianna Adamo. Si tratta di una vetrina esclusiva dedicata ai talenti del cinema italiano che osano pensare fuori dagli schemi. La manifestazione promuove cortometraggi che esplorano generi poco battuti - dal fantasy al thriller, dalla fantascienza al surreale - con uno sguardo internazionale e un'attenzione particolare all'originalità espressiva.

"Il Briganti Film Festival nasce dalla volontà di dare spazio a quei registi che osano sperimentare nuovi linguaggi cinematografici - dichiara il presidente Marco Monno - il successo della prima edizione ha confermato che c'è fame di cinema indipendente e innovativo. Per la seconda edizione, puntiamo ad ampliare ulteriormente i nostri orizzonti, mantenendo sempre al centro la qualità e l'originalità delle opere".

Tra le novità di quest'anno c'è la partnership con l'associazione Borghi autentici d'Italia. Nasce così il premio speciale Borghi Autentici, che riconosce i cortometraggi capaci di esplorare l'essenza delle comunità locali, le loro storie e identità uniche. Altra novità significativa è l'introduzione del premio del pubblico, che coinvolgerà direttamente la comunità di Sante Marie.

"Crediamo fermamente che il cinema non debba essere un'esperienza riservata a pochi esperti - spiega la direttrice artistica Marianna Adamo - ma un'arte viva che si nutre del dialogo con il territorio. Invitando gli spettatori locali a esprimere la propria preferenza, non solo valorizziamo il punto di vista del pubblico, ma contribuiamo a creare un legame profondo tra cinema e comunità. Questo approccio può stimolare l'interesse dei giovani verso il cinema, generare nuove vocazioni artistiche e rafforzare l'ecosistema culturale del nostro territorio". Info e scadenze iscrizioni opere: www.brigantifilmfestival.it



