Il tributo al 'Club 27' apre la stagione del Teatro dei 99

Dopo ben 4 anni, il Teatro dei 99 dell'Aquila riprende una programmazione di spettacoli con cartellone da gennaio ad aprile.

Sono 6 i titoli che compongono la stagione. Si parte domenica 26 gennaio con 'Club 27', uno spettacolo di prosa e rock scritto da Elisa Di Eusanio e prodotto dalla stessa, insieme a Florian Metateatro. Sul palco con lei ci saranno Joe Calabrò (chitarra e voce), Fabio Frombolini (basso e voce) Joe Costantini (batteria). La definizione "Club 27" indica tutti gli artisti, geniali e dannati, scomparsi all'età di 27 anni (tra i tanti ci sono Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Amy Winehouse). Lo spettacolo si propone come un viaggio che intreccia le loro vite e quella della protagonista, le loro canzoni e i suoi racconti. Elisa Di Eusanio, attrice teramana, ha raggiunto il grande pubblico con il ruolo di caposala nella fiction 'Doc - nelle tue mani', e ha partecipato anche all'ultimo film di Riccardo Milani 'Un mondo a parte'. In precedenza è stata nel cast di 'Bang, Bang, Baby', 'Tutti per bruno' (con Claudio Amendola) e 'Fedeltà', attualmente disponibile su Netflix.

La stagione prosegue il 16 febbraio con 'Candle in love' di e con Sandro Argentieri, accompagnato al pianoforte da Corrado Sinistoro, con le sue canzoni condurrà gli spettatori in un viaggio dedicato al tema dell'amore in tutte le sue sfumature.

Il tutto alla luce delle candele. Il 1° marzo ci sarà la seconda produzione in stagione del Teatro dei 99. Un autore classico visto in un'ottica attuale: 'Essere Pirandello', drammaturgia di Andrea Fugaro e con l'interpretazione dello stesso Fugaro e Fausto Morciano. Il 16 marzo, Lorenzo Flaherty sarà ospite del teatro con 'L'onorevole, il poeta e la signora', accanto a lui ci saranno Francesco Branchetti e Isabella Giannone.

Il 30 marzo andrà in scena 'Brutta', un monologo brillante tratto dal successo letterario edito Rizzoli di Giulia Blasi e interpretato dalla multiforme Cristiana Vaccaro, per la regia di Francesco Zecca. La rassegna si chiude il 12 aprile con un'altra produzione originale 'Oltre la soglia - Allegro con fuoco'.

Unico progetto in Abruzzo vincitore del bando 'Accessibilità allo spettacolo dal vivo di artisti con disabilità (Mic)'.





