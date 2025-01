Chieti, intesa per nuovi spazi fra università e sistema camerale

Un protocollo d'intesa tra Comune di Chieti, Università d'Annunzio e Camera di Commercio Chieti-Pescara, finalizzato all'istituzione di un tavolo interistituzionale per coniugare e potenziare i rispettivi interessi in modo da tradurli in progettazioni congiunte e condivise, con l'obiettivo di valorizzare le reciproche finalità istituzionali, è stato firmato a Chieti dal sindaco, Diego Ferrara, dal rettore, Liborio Stuppia, e dal presidente dell'ente camerale, Gennaro Strever. Il protocollo si inserisce nella razionalizzazione degli immobili della Camera di commercio che cederà in affitto alla d'Annunzio la sede storica in piazza Vico, e parte di quella ubicata a Chieti Scalo nell'ex Foro Boario, dotata di un'ampia area espositiva.

Nell'ex foro Boario, che diventerà la sede di tutto il sistema camerale, l'ateneo potrà espandere le attività didattiche, mentre nella sede di piazza Vico, in centro città, realizzerà centri di ricerca nell'ottica delle attività culturali, non centri di ricerca tecnologici, ma più umanistici e culturali.

L'ateneo si sta muovendo anche nell'ottica di riportare gli studenti in città. "Abbiamo bisogno di posti letto - ha detto Stuppia - l'Abruzzo è la regione italiana che ha meno posti letto per studenti e questo fa perdere una quantità di indotto enorme al territorio, cerchiamo di rimediare".

"Noi abbiamo l'obbligo di procedere alla razionalizzazione degli immobili, avendo dopo la fusione delle due Camere, un patrimonio rilevante - ha detto Strever - Abbiamo raggiunto un'intesa, dove ci sarà un tavolo di confronto fra le tre istituzioni e vedremo quale sarà la migliore razionalizzazione degli immobili sia per quanto riguarda gli interessi del sistema camerale sia dell'università e ne trarrà vantaggio anche il Comune di Chieti e l'intero territorio. L'obiettivo è ricostruire una sede unica del sistema camerale Chieti Pescara a disposizione di tutte le aziende del territorio e della regione, in un posto comodo da raggiungere, sicuro nei tempi, con ampi parcheggi".

"Si avvia per la prima volta una collaborazione concreta e condivisa fra le istituzioni che nella nostra città è mancata - ha sottolineato Ferrara - La nostra visione di città non prevede un isolamento istituzionale, ma un'azione in sinergia con gli altri Enti sul territorio, un obiettivo che abbiamo sin dal primo giorno di governo della città. Dunque non più isolamento, ma un'inversione di rotta legata anche alla lungimiranza delle persone che guidano le istituzioni".



