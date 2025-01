Conservatorio L'Aquila, fermo il corso musiche tradizionali

Gli insegnamenti del Corso di musiche tradizionali del Conservatorio 'Alfredo Casella' dell'Aquila registrano una sostanziale sospensione dell'attività didattica a causa del mancato rinnovo dei contratti dei docenti.

Una decisione "avvenuta senza alcuna motivazione in aperta violazione delle norme di legge e del bando nazionale che aveva sancito l'assunzione dei medesimi insegnanti".

A denunciarlo sono gli stessi insegnanti, il cui lavoro ha reso possibile l'attivazione del biennio specifico, a partire dal 2024. "Nonostante i risultati eccellenti raggiunti dal corso di musiche tradizionali - scrivono - riconosciuto a livello nazionale come una vera eccellenza culturale e didattica, i docenti si sono visti incredibilmente esclusi, senza peraltro alcun preavviso né giustificazione, subendo così non solo la violazione dei propri diritti di lavoratori, ma anche un danno al prestigio e all'offerta formativa dell'intero Conservatorio".

Gli insegnanti a cui non è stato rinnovato il contratto sono risultati regolarmente vincitori di una graduatoria biennale, valida anche per l'anno accademico in corso 2024-2025. "Ignorare tale graduatoria - si legge nella nota - che rappresenta uno strumento di trasparenza e meritocrazia, mai impugnata né contestata, costituisce un'ulteriore violazione delle norme vigenti. Tale comportamento getta un'ombra sulla gestione amministrativa del conservatorio e mina il necessario rispetto dei principi fondamentali di legalità e trasparenza. Di qui la richiesta del reintegro immediato degli insegnanti esclusi e il rinnovo dei loro contratti nel rispetto delle normative vigenti, insieme all'avvio immediato delle lezioni.

L'appello è rivolto agli enti locali e al Mim, così come al mondo accademico. "Il Conservatorio 'Casella' - conclude la nota - non può permettersi come Istituzione di compromettere la propria reputazione e il proprio ruolo di 'faro culturale' per il territorio. Invitiamo studenti, genitori, artisti e cittadini a unirsi alla nostra protesta, affinché questa ingiustizia non passi inosservata. La musica tradizionale è il cuore della nostra identità culturale da tramandare alle nuove generazioni; difendiamola insieme a voce alta".



