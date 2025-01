Rsa di Montereale, dibattito in Consiglio comunale L'Aquila

Arriva anche in consiglio comunale dell'Aquila la vicenda legata alla Residenza sanitaria assistenziale di Montereale, nell'Alta Valle dell'Aterno. La chiusura dell'edificio nel comune di Montereale, dichiarato inagibile a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il Centro Italia nel 2016 e nel 2017, ha avuto un impatto significativo sulla comunità. Gli ospiti della Rsa sono stati trasferiti nella struttura dell'ex Onpi, a L'Aquila, grazie a un accordo tra la Asl 1 e il Comune.

A distanza di otto anni, i lavori di riparazione dell'immobile non sono ancora stati completati e la comunità locale si trova senza assistenza. Ieri, sindaci e Cgil sono tornati a chiedere alla Commissione di Vigilanza regionale l'immediata riapertura della struttura, anche attraverso un sit-in all'Emicico.

"Abbiamo partecipato al presidio in Consiglio regionale - spiegano i consiglieri comunali di opposizione all'Aquila, Stefania Pezzopane e Paolo Romano - e, in seguito, all'audizione dei vertici della Asl, dell'assessore regionale alla sanità, del sindacato Cgil e del sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi, nella seduta di Vigilanza regionale. Dopo le criticità di Villa Dorotea a Scoppito, il mancato ritorno della Rsa a Montereale metterebbe in ginocchio tutta la zona ovest del nostro comprensorio". Di qui l'appello al sindaco dell'Aquila: "Ci chiediamo dove sia il sindaco Biondi e cosa significhi per lui 'città territorio'".

Questa mattina, in apertura dei lavori del Consiglio comunale, le consigliere comunali di maggioranza Gloria Nardecchia e Laura Cococcetta hanno dichiarato che "il Comune dell'Aquila sta seguendo da vicino la vicenda legata alla Rsa di Montereale: l'attenzione del sindaco Biondi e dell'intera amministrazione è massima. Proprio per questa ragione, abbiamo partecipato al sit-in che si è svolto all'Emiciclo per manifestare l'interesse a individuare percorsi condivisi e soluzioni concrete nell'interesse dei lavoratori, dei pazienti e della comunità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA