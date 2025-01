Megalò 2, Ferrara 'Ora tocca a Regione con altra Via'

"Non possiamo che prendere atto della decisione che investe direttamente la Regione che ora dovrà ora ripronunciarsi sull'istanza "di Via postuma" inoltrata da Sile". Lo ha detto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, intervenendo sulla sentenza del Consiglio di Stato che riapre la procedura per la realizzazione del parco commerciale Mirò-Megalò 2 a Chieti Scalo.

"Si tratta di una questione tecnica che non ci coinvolge direttamente - precisa il sindaco - . Di conseguenza, il Comune non può fare altro che attendere gli sviluppi che avrà la vicenda, pur mantenendo una posizione di grande attenzione e tutela del territorio interessato e del commercio cittadino". I lavori per costruire Mirò, noto anche come Megalò 2, sono stati bloccati da diverso tempo: il progetto sembrava definitivamente arenato dopo la pronuncia del Tar di Pescara che aveva respinto il ricorso della Sile costruzioni, la società che stava realizzando il complesso immobiliare, contro la Regione Abruzzo e contro il provvedimento del Comitato Valutazione impatto ambientale che aveva disporre il rigetto dell'istanza di Via postuma presentato dalla società.



