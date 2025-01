Marsilio, 'congratulazioni a Ballone in Cda Ita-Lufthansa'

"Porgo, a nome personale e dell'intera giunta regionale, le congratulazioni al presidente della Camera di commercio del Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, per la nomina all'interno del consiglio di amministrazione della compagnia aerea Ita-Lufthansa".

Lo dichiara il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, aggiungendo che "per l'intero Abruzzo è un onore e un pregio avere una propria rappresentante, esperta nel settore trasporti, all'interno del nuovo Cda".

"Nell'augurare un buon lavoro all'intero Consiglio - prosegue Marsilio - un pensiero particolare va al presidente, Sandro Pappalardo, amico e collega di partito sin dai tempi della fondazione di Fratelli d'Italia. La sua esperienza, maturata all'Enit e all'assessorato del Turismo della Regione Siciliana, rappresenta un importante punto di partenza per il futuro della compagnia aerea. Mi sono già sentito telefonicamente con Pappalardo e Ballone a cui ho confermato la ferma intenzione di avviare una nuova interlocuzione per riportare la compagnia aerea a volare sull'aeroporto d'Abruzzo".



