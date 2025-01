Furti a Torrevecchia Teatina, chiesto Consiglio straordinario

È emergenza furti a Torrevecchia Teatina, paese di poco più di 4.000 abitanti alle porte di Chieti, dove il capogruppo della minoranza in Consiglio comunale, Massimo Pasqualone, insieme ai consiglieri di Alternativa popolare Luca Lamonaca, Davide Falone e Patrizia Barbetta, ha chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario per discutere della situazione. "La popolazione vive nel terrore - scrive Pasqualone in una nota - e si palesano atti di insofferenza che potrebbero portare a rendere critica la situazione già difficile" dice Pasqualone.

I furti più recenti sono avvenuti tra la frazione di Castelferrato, zona di campagna limitrofa a Ripa Teatina, e Torre, contrada che conduce al centro del paese. In generale segnalazioni di furti, soprattutto nelle abitazioni, arrivano da diversi centri della provincia di Chieti e nella città capoluogo.



