Nuove rotte aeree, Cna Turismo 'buone premesse per il settore'

La Cna Turismo plaude all'incremento dei collegamenti dell'aeroporto d'Abruzzo annunciato dalla Saga e dalla Regione Abruzzo. "Occorre riflettere su alcune criticità da superare - dichiara, in una nota, la presidente regionale di CNA Turismo Abruzzo, Francesca Mastromauro - vista soprattutto la difficoltà di intercettare presenze provenienti dall'estero: occorrono una forte promozione nelle nuove destinazioni, ma anche la definitiva sistemazione di comparti strategici per l'offerta invernale, come le aree di Passolanciano e Prati di Tivo".

"Quel che però va valutato con attenzione - aggiunge - è la necessità di accompagnare le nuove destinazioni, in particolare gli scali esteri, con una forte campagna di promozione dell'Abruzzo e di tutta la sua offerta turistica: mare, montagna, borghi, ma anche la filiera del turismo esperienziale che coinvolge amanti dello sport, dell'arte, della cultura, dell'enogastronomia, dell'artigianato artistico. Un potenziamento indispensabile perché nel 2023 il segmento delle presenze turistiche provenienti dall'estero rappresentava solo il 12,26% del totale, una percentuale ancora esigua".

A detta di Cna Turismo Abruzzo va salutata come positiva la volontà espressa dal presidente della Saga, società di gestione dello scalo, Giorgio Fraccastoro, di avviare un'attività di ascolto dei rappresentanti del territorio e degli interessi che rappresenta, tra questi il mondo del turismo.



