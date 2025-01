Lsu, a Vasto rinnovata convenzione fra Comune e Tribunale

Il ministero della Giustizia e il Comune di Vasto hanno rinnovato la convenzione per lavori socialmente utili. A firmare in Tribunale a Vasto il documento, che ha una validità di due anni, sono stati il presidente del Tribunale di Vasto, Michele Monteleone, e il segretario generale del Comune di Vasto, Pasquale De Falco. La convenzione prevede che fino a cinque condannati dall'Autorità Giudiziaria a sanzioni e/o misura di comunità potranno prestare la loro attività in favore della collettività, senza retribuzione.

Soddisfatti per il rinnovo della convenzione il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l'assessore all'Inclusione sociale, Anna Bosco. "Prosegue un progetto di forte valenza sociale - hanno detto Menna e Bosco - percorso di riabilitazione e recupero che può contribuire a prevenire situazioni di disagio e difficoltà di reintegrazione. Progetto diretto a promuovere la cultura della legalità e del rispetto delle regole di convivenza civile e al tempo stesso favorendo il reinserimento sociale, fornendo benefici a tutta la collettività. Ringraziamo per il lavoro svolto il dirigente Stefano Monteferrante, il segretario Pasquale De Falco e il presidente del Tribunale Michele Monteleone".



