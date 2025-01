Pastore 'nessun pericolo in corso Umberto e piazza Sacro Cuore'

"I gruppi consiliari che fanno capo al consigliere Pettinari possono chiedere tranquillamente tutte le spiegazioni che desiderano, perché siamo pronti a darle. E forse è il caso di parlarne nelle sedi deputate, prime tra tutte la commissione consiliare che presiedo, senza creare allarmismi, inutili e infondati, dando informazioni prive di senso alla cittadinanza pur di strappare qualche spazio sulla stampa". E' quanto scrive, in una nota, Massimo Pastore, consigliere comunale di Pescara con delega ai Lavori pubblici e presidente di Commissione, rispondendo a Pettinari che ieri segnalava il mancato collaudo dei lavori in piazza Sacro Cuore e corso Umberto.

"Qualsiasi opera pubblica può essere 'aperta' al pubblico anche in assenza del certificato di collaudo dei lavori. Lo prevede l'art. 230 del d.p.r. 207 del 2010 - scrive Pastore - Se sussistono le condizioni di sicurezza e un verbale di presa in consegna parziale anticipata, un'opera pubblica può essere messa a disposizione della città anche in assenza del certificato di ultimazione lavori e senza collaudo. Poi, va precisato che è prassi arrivare alla scadenza dei termini di consegna del collaudo, proprio perché l'amministrazione comunale (non solo il Comune di Pescara) può valutare l'intervento realizzato e l'impresa, in questo lasso di tempo, resta responsabile dell'opera. Per questo si tende ad aspettare i 6 mesi di tempo per la consegna del collaudo. E se dovessero essere superati i 6 mesi comunque non si metterebbe a rischio l'incolumità di chicchessia. Ribadisco che per le fontane indicate dai consiglieri di minoranza - aggiunge Pastore - non è previsto il collaudo statico. Inoltre, i lavori hanno visto transennato il centro per alcuni mesi e abbiamo cercato di fare tutto nel minor tempo possibile per non gravare sul commercio e sui commercianti. In caso di dubbi siamo pronti a rispondere ad altri quesiti. Ma ci tengo a ribadire che nessuno è in pericolo in corso Umberto e piazza Sacro Cuore".



