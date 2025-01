Cimitero Sulmona, cade pezzo di cartongesso, chiuso l'obitorio

Crolla una parte del cartongesso negli uffici e scatta la chiusura dell'obitorio. Accade nel cimitero comunale di Sulmona (L'Aquila) dove ai visitatori è stato interdetto l'ingresso principale della struttura, accessibile solo da un ingresso laterale. Ora è atteso l'arrivo di alcuni container sia per ospitare il personale in servizio all'obitorio sia per accogliere le salme.

A firmare il provvedimento di chiusura è stata la segretaria generale del Comune, Giovanna Di Cristofaro, dopo il primo sopralluogo dei tecnici che hanno accertato possibili criticità in ordine all'agibilità dei locali. Le verifiche sono scattate dopo la segnalazione del personale che aveva notato il distacco di un pezzo di cartongesso negli uffici.

"In base all'esito delle ulteriori verifiche decideremo il da farsi. Cercheremo di adottare una decisione al più presto, vista la momentanea indisponibilità dell'obitorio" assicurano dal Comune, guidato attualmente dal commissariato prefettizio, Ernesta D'Alessio.



