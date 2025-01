Al via la due giorni in Abruzzo per gli 'Azzurri in vetta'

Due giorni di dibattiti, confronti e incontri con protagonisti ministri, vertici di partito e rappresentanti istituzionali: si apre oggi la kermesse di Forza Italia dedicata alla montagna abruzzese. Si chiama "Azzurri in vetta" e porterà oggi a Rivisondoli e domani a Roccaraso i big del partito.

I lavori prenderanno il via all'Aqua Montis Resort & spa di Rivisondoli (L'Aquila), alle ore 15, con i saluti istituzionali del deputato Nazario Pagano, segretario regionale Forza Italia Abruzzo e presidente della Prima Commissione Affari costituzionali alla Camera.

Seguiranno gli interventi di Giancarlo Iarussi, sindaco di Rivisondoli, e Francesco Di Donato, sindaco di Roccaraso; Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e segretario provinciale Forza Italia Pescara; Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo; Giorgio Mulè, vice presidente della Camera; Licia Ronzulli, vice presidente del Senato; infine, Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia.

La prima giornata sarà dedicata ai territori e alle politiche per lo sviluppo sostenibile delle montagne e dei borghi. Ai dibattiti prenderanno parte, oltre ai ministri, il presidente della Regione Abruzzo Marsilio, il presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo Sospiri e il Ceo di Sextantio Group, Daniele Kihlgren, noto per il suo impegno nella valorizzazione dei borghi storici. Chiuderà la prima serie di incontri un panel dedicato alla giustizia e alle riforme, moderato da Nazario Pagano, con gli interventi di Francesco Paolo Sisto, sottosegretario di Stato alla Giustizia; Pierantonio Zanettin, capogruppo FI in Commissione Giustizia Senato; Francesco Greco, presidente Consiglio nazionale forense; Tommaso Calderone, capogruppo FI in Commissione Giustizia Camera; Enrico Costa, deputato FI in Commissione Giustizia.

Domani al centro della discussione, a Roccaraso, le sfide economiche e il ruolo dell'Italia in Europa, con interventi di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, e dell'onorevole Stefania Craxi, presidente della Commissione Affari Esteri del Senato. Nel ruolo di moderatori Luca Telese, direttore del quotidiano 'Il Centro', e il direttore dell'emittente Rete8, Carmine Perantuono.



