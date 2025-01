Un corpo carbonizzato trovato nel Teramano, 'è un femminicidio'

Un cadavere carbonizzato è stato trovato nel primo pomeriggio in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Gli investigatori avrebbero identificato il corpo grazie a un tatuaggio: si tratterebbe di Fabiana Piccioni di 46 anni, residente in città.

A fare il ritrovamento, riferiscono i media locali, sarebbero stati alcuni cacciatori. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri del Comando provinciale di Teramo e quelli della locale Compagnia. Indagini e accertamenti in corso.

Sul posto, oltre ai carabinieri del comando provinciale di Teramo e della compagnia di Giulianova, è in arrivo anche il pm di turno in Procura e il medico legale. Il corpo, parzialmente carbonizzato, è senza abiti: tra le ipotesi investigative non si esclude l'omicidio.

"Dalle prime informazioni che arrivano in Comune siamo davanti a un femminicidio, a un delitto efferato che mai Giulianova aveva visto prima. La città è scossa": così il sindaco Jwan Costantini ha commentato la notizia.

