Al Nobelperlapace torna il teatro contemporaneo con 'Strade'

Torna il teatro d'autore nello spazio Nobelperlapace di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). Da domenica 19 gennaio a domenica 16 marzo saranno cinque gli spettacoli (più un laboratorio) protagonisti di 'Strade', la rassegna di teatro contemporaneo di Arti e spettacolo che negli anni ha portato in Abruzzo alcune tra le esperienze più dinamiche e valide del panorama nazionale.

La 17/a edizione prenderà il via domenica 19(ore 18) con 'Futti futtitinni ma non ti fari futtiri', uno spettacolo selezionato da Milano Off Fringe Festival, prodotto da Morfeo Company e dall'associazione Nutrimenti terrestri. Una quotidianità colma di Sicilia, raccontata senza filtri e accompagnata dalla musica dal vivo per tutta la durata della pièce.

Si continua il 2 febbraio con 'Creaturamia…', della compagnia TeatRing, anch'esso selezionato al festival milanese Fringe.

Dopo due settimane, domenica 16 febbraio, sarà la volta di 'A volo d'angelo', di Binario Vivo e Teatro Nuovo di Pisa, selezionato da una open call della prestigiosa Civica Scuola di teatro Paolo Grassi.

Marzo si apre con un weekend intenso: sabato 1, infatti, il Nobelperlapace ospiterà 'Corpo libero', un laboratorio di comunità aperto a tutti a cura di Teatro Patalò. Sempre Patalò, in una co-produzione con Artisti Drama e Teatro delle Moire, domenica 2 marzo, presenterà 'Anna Ghiaccio'. La chiusura di 'Strade17', il 16 marzo, sarà affidata a Meno di due, spettacolo della compagnia romana Teatrodilina.

Dopo ogni spettacolo, come sempre, ci sarà un piccolo aperitivo offerto da Arti e Spettacolo, durante il quale sarà possibile incontrare e confrontarsi con gli attori e le attrici.

Per info e dettagli sulla rassegna è possibile contattare il 348.6003614 o chattare con i canali social di Arti e Spettacolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA