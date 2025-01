L'Aquila, in 25mila alla 75/a Fiera dell'Epifania

Circa 25mila persone, secondo le stime del Comune dell'Aquila, hanno affollato ieri la 75/a edizione della Fiera dell'Epifania. Un percorso che ha visto selezione di 253 stand, di cui 238 dislocati nel centro storico tra viale Gran Sasso, piazza Battaglione Alpini, Via Malta, via Castello, via Tagliacozzo, via Signorini Corsi, via Panfilo Tedeschi e piazza San Bernardino. I restanti sono stati riservati agli ambulanti del mercato di piazza d'Armi che, su richiesta di Fiva Confcommercio, Cna e Campagna Amica, sono tornati a occupare piazza Duomo.

Un colpo d'occhio particolare ritrovare alcune attività storiche nello spazio, che fino al terremoto del 2009, ospitava il mercato giornaliero.

"Una giornata importante che ha fatto registrare complessivamente circa 25mila presenze, se si conta da mattina a sera - assicura il vicesindaco dell'Aquila Raffaele Daniele - Finalmente siamo tornati a realizzare dei numeri importanti, con punte di 10mila persone in centro contemporaneamente. E' stata una grande sfida e quest'anno abbiamo ridato vita allo storico mercato in piazza Duomo".

I numeri delle bancarelle sono stati relativamente contenuti per una serie di scelte di sicurezza. "Ci sono state edizioni - sottolinea Daniele - in cui sono stati autorizzati fino a 750 stand. Qui ne abbiamo accolti meno della metà per garantire ordine e vie di fuga". L'area della fiera è stata presidiata da una cinquantina di steward, con 5 ambulanze. Un centinaio gli uomini delle forze dell'ordine impegnati. "Sono numeri importanti per una presenza efficace, ma non invasiva", conclude il vicesindaco.

Diverse le iniziative legate all'Epifania oggi. All'Aeroporto dei Parchi nella frazione di Preturo e al campo comunale di Scoppito (L'Aquila) è andata in scena la 'Befana della Città - territorio', tra cantastorie, dolci e sorprese. Nel pomeriggio una delegazione Fiab è attesa al reparto di Pediatria del San Salvatore, dopo un giro in bici con partenza dalla Villa Comunale. Sempre alla Villa è prevista la Befana dei Vigili del Fuoco.



