L'Isa chiude all'Aquila la rassegna 'Verso il Giubileo'

Il soprano Carmela Remigio, il tenore Fabio Armillato e il basso Riccardo Zanellato. Sono loro le tre stelle della lirica internazionale protagoniste, con i professori dell'Orchestra dell'Istituzione sinfonica abruzzese diretta da Luisella Chiarini, del 'Gala Lirico 'Le grandi arie d'opera', in programma domani, domenica 5 gennaio alle 18, al Ridotto del Teatro Comunale "V. Antonellini" dell'Aquila con brindisi di augurio alla fine.

L'appuntamento conclude la rassegna 'Verso il Giubileo', promossa dalla Fondazione Crea Consiglio Regionale dell'Abruzzo in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo, che ha realizzato un percorso di speranza e bellezza trasformando la regione del primo Giubileo della storia in un luogo di celebrazione e riflessione guidata dall'arte e dalla musica, con eventi ospitati nei quattro capoluoghi che hanno visto la collaborazione di Tsa - Teatro stabile d'Abruzzo, Società aquilana di concerti 'Barattelli', Conservatorio 'Braga' di Teramo e la stessa Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Per il concerto dell'Isa si è scelto di onorare un'eccellenza della tradizione artistica del nostro Paese: il canto lirico italiano iscritto nell'elenco del Patrimonio culturale immateriale dell'Umanità dell'Unesco nel 2023 affidando alle pagine più celebri del nostro repertorio l'augurio per un 2025 di armonia e condivisione.

In programma brani lirici e sinfonici di Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini e Giacomo Puccini a pochi giorni dalla chiusura dell'anno di celebrazione a cento anni dalla sua scomparsa, in un ideale itinerario attraverso pagine di assoluta bellezza, che accosta i brani più celebri ed eseguiti a quelli di ascolto più raro, offerti come doni preziosi agli ascoltatori.



