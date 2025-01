Lavori sulla ferrovia, modifiche sulla linea Isernia-Roma

A causa di lavori per l'attivazione del sistema Ertms sulla linea Roccasecca (Frosinone)-Avezzano (L'Aquila), alcuni treni della linea Isernia-Roma subiranno modifiche all'orario di partenza o il loro percorso sarà limitato. Le modifiche alla circolazione ferroviaria prenderanno il via il 7 gennaio e resteranno fino alla fine del 2025.

In particolare, il treno Regionale 23373, con partenza da Roma Tiburtina alle 17.38 e arrivo a Isernia alle 19.54, dal lunedì al venerdì, anticipa la partenza di 4 minuti, alle 17.34; il sabato, invece, ha origine dalla stazione di Ciampino.

Il treno Regionale 23349 Isernia - Roma Tiburtina il sabato termina la corsa a Ciampino.

I viaggiatori che avranno necessità di usufruire della tratta Roma-Ciampino e viceversa potranno utilizzare i servizi regionali già attivi. E' attivo il call center gratuito 800 89 20 21.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA