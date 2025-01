'Art e Cinema' celebra i 40 anni del museo Muspac

Nell'ambito delle celebrazioni per i 40 anni di attività del museo di arte contemporanea Muspac, e all'interno del progetto Annuale d'arte 2025, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 gennaio, alle 18, è previsto un nuovo capitolo della rassegna 'Art e Cinema'.

Un'iniziativa promossa sin dal 1984 nella sede di via Crispomonti e che intende porre l'attenzione sulle continue connessioni tra le arti visive e il mondo del cinema.

Ad aprire la rassegna di gennaio, sarà la proiezione di 'Nightwatching' (venerdì 3), opera visionaria e sperimentale del regista britannico Peter Greenaway, un dramma ironico in costume basato sul pittore Rembrandt e sul suo dipinto La Ronda di notte (1642), che gli procurò fama e rovina al tempo stesso.

Il giorno seguente verrà proiettato 'I colori della passione', film diretto da Lech Majewski - con Rutger Hauer, Charlotte Rampling e Michael York - che narra la storia di alcuni dei cinquecento personaggi dipinti nel quadro Salita al Calvario del pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio.

Infine (domenica 5) è in programma un documentario semi-privato e politico su Ai Weiwei, artista concettuale, geniale e ribelle, uno dei personaggi più emblematici e discussi del mondo dell'arte contemporanea, simbolo del dissenso nei confronti del governo cinese. Prima e dopo la proiezione, è possibile vedere le opere della collezione permanente del museo in piazza d'Arti (via Ficara). Info: 338.2374725 - info@muspac.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA