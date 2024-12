Consiglio Abruzzo: Verrecchia,bilancio serio per gli abruzzesi

"E' stato approvato il bilancio 2025-2027 della Regione Abruzzo, con la solita serietà che contraddistingue questo governo regionale. Una norma di buon senso che risponde a precise esigenze dei territori e degli abruzzesi, dalla sanità allo studio e al sociale, dalle infrastrutture alla cultura". Lo afferma il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, commentando, in una nota, l'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio e della finanziaria.

"Previsioni di spesa che certamente arricchiremo nel corso del prossimo anno per soddisfare ancor meglio i bisogni dei nostri cittadini - continua -. Ringrazio tutti i colleghi di maggioranza per il proficuo lavoro di squadra che, come sempre, conduce a misure mirate e necessarie, e anche i colleghi di opposizione per il contributo fornito".



