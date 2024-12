Consiglio Abruzzo: Marsilio, con la Finanzaria risposte concrete

"Questa finanziaria garantisce risposte concrete a tutti i principali bisogni del territorio e offre copertura ai servizi fondamentali che la Regione è chiamata a garantire. In particolare, il bilancio evidenzia una grande attenzione al sociale". Così il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, nel commentare l'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio e della finanziaria. Nel sottolineare il rispetto della tempistica di approvazione entro la fine dell'anno, evitando così l'esercizio provvisorio, Marsilio ha spiegato che durante il dibattito "abbiamo dimostrato, anche rispondendo alle critiche che ci venivano poste, che abbiamo moltiplicato per dieci il numero di persone assistite e fondi investiti per sostenere i più bisognosi, i più fragili e le categorie più vulnerabili, come le persone con disabilità, con malattie rare e i caregiver".

"A questa sensibilità sociale - ha continuato il governatore - si affianca una forte spinta verso lo sviluppo economico, con interventi mirati per l'impresa, l'artigianato, l'agricoltura e altre attività produttive, oltre a risorse significative destinate al microcredito. La nostra ricetta rimane chiara: combattere la povertà, l'emarginazione e il sottosviluppo creando ricchezza e benessere, così da poterli ridistribuire equamente. Questo bilancio - ha evidenziato il presidente della Regione Abruzzo - rappresenta, ancora una volta, l'impegno concreto della Giunta Marsilio nel fornire risposte efficaci e nel delineare un percorso di crescita e solidarietà per l'Abruzzo".



