'Big bench', inaugurata a Goriano Valli la panchina gigante

Una 'big bench', panchina gigante di legno, è stata inaugurata a quota 1.100 metri a Goriano Valli, frazione di Tione degli Abruzzi, in provincia dell'Aquila.

Dalla struttura si può godere del suggestivo panorama dell'altopiano del monte Sirente e del villaggio agropastorale delle Pagliare di Tione. La 'big bench' è stata messa a dimora grazie all'iniziativa della Vallese Asd, inserendosi così nel circuito internazionale ideato dalla Fondazione Big bench community project (Bbcp), promossa dal designer americano Chris Bangle insieme alla moglie Catherine, che promuove l'installazione dell'oggetto fuori scala, circa 400 in Italia, e contestualmente contribuisce a sostenere le comunità locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi in cui vengono posizionate.

Presente all'inaugurazione, insieme al presidente della Vallese Asd Massimo Pedone e vari volontari di Goriano, anche il sindaco di Tione degli Abruzzi, Stefania Mariani, il presidente della Comunità del Parco Sirente Velino Mario Cercarelli e Fausto Di Giulio, ideatore del museo MuDi. "E' stato bello vedere tante persone e tutta la comunità all'inaugurazione - ha spiegato il sindaco Mariani - le 'big bench' vantano un grande numero di estimatori e appassionati, avere questa presenza, comunque discreta e defilata, nel cuore del Parco Sirente Velino è un ulteriore passo per la promozione turistica". Per l'occasione c'è stata anche la presentazione della nuova raccolta di poesie di Gino Bucci, 'Rime Sbattutite', edito da Ricerche & Redazioni.



