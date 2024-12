Va in ospedale e denuncia, 'l'ex ha provato a violentarmi'

Una ragazza di 28 anni è andata all'alba all'ospedale di Taranto denunciando di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte del suo ex fidanzato. Lo confermano fonti della Asl.

All'arrivo la giovane è svenuta e quando si è ripresa ha raccontato l'accaduto. A quanto si apprende, l'uomo, che è ricercato dalla polizia, avrebbe già lasciato Taranto e dalle informazioni raccolte dagli investigatori si troverebbe in Abruzzo.

Secondo quanto ricostruito dal racconto della giovane, il suo ex, che sarebbe straniero, si è presentato a casa sua con un pretesto e poi avrebbe tentato di aggredirla. La 28enne si sarebbe difesa riuscendo a fuggire e a chiedere aiuto in ospedale. I medici, infatti, hanno rilevato ferite sul suo corpo che sarebbero riconducibili alla sua reazione.



