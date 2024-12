Tony Effe atteso stasera all'Aquila per un dj set

La sua esclusione dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo lo ha portato al centro delle cronache, così come l'organizzazione lampo di un "contro-concerto" al Palazzetto dello Sport con 8mila tagliandi - venduti al prezzo simbolico di 10 euro - andati esauriti in un giorno.

Stasera, intanto, Tony Effe si esibirà dopo le 22 in un dj set all'Aquila portando alla discoteca Bliss della frazione di Monticchio anche il tormentone dei tormentoni della scorsa estate, quel 'Sesso e samba' che ha fatto ballare giovani e meno giovani, arrivando ogni sera in loop negli studi di Affari Tuoi, "a beneficio" delle anche di Stefano Di Martino.

Tony Effe, pseudonimo di Niccolò Rapisarda, è sulla bocca di tutti e non solo per il gossip intorno alle sue relazioni o il rapporto con Fedez. Il "dissing" fra di loro ha attirato l'attenzione di mezza Italia.

Il trapper ha raggiunto successo e fama con la Dark Polo Gang ed è l'autore della canzone virale 'Chiara'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA