SI, destra vergognosa su presunte violenze in Consiglio Abruzzo

"Parole vergognose queste: meno male che oggi c'erano i mass media che hanno ripreso l'intero svolgimento della pacifica occupazione del Consiglio da parte dei sindacati dei partiti e dei cittadini stanchi di tante bugie. Gli unici che oggi hanno subito violenza sono i lavoratori e i pensionati a cui il voto in consiglio di oggi del centro destra consegna maggiore povertà a fine mese e gli stessi servizi che non funzionano. E queste parole dure come macigni, bugie soprattutto, invece di tendere la mano le istituzioni infliggono la seconda coltellata al cuore ai sindacati che ringrazio a nome di Sinistra Italiana Abruzzo". Lo si legge in una nota di Daniele Licheri, segretario regionale di Sinistra Italiana Abruzzo, in riferimento alle polemiche sui lavori del Consiglio regionale impegnato nella discussione sull'aumento dell'Irpef per il buco della sanità.



