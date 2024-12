Boxe Pro, Fracassi campionessa italiana Superleggeri

L'abruzzese Sonia Fracassi è la nuova campionessa italiana di Boxe Pro nella categoria Superleggeri (-63,5 kg): nella sfida per il titolo, disputata a Roma, la Fracassi ha battuto la toscana Amal Wahby per 'spilt decision' (97-93; 93-97; 96-94).

Un altro importante traguardo raggiunto per Sonia, già campionessa italiana di Kickboxing (Raini Clan - Fight 1) e medaglia di bronzo al Campionato Europeo IMMAF di Mixed Martial Arts nel 2022 (Aurora MMA). Il primo traguardo da professionista nella nobile arte, al quale è arrivata scalando la classifica italiana dal suo debutto nella boxe nel luglio 2023, con un record attuale imbattuto di cinque vittorie, di cui uno per KO e zero sconfitte. "Un'emozione pazzesca conquistare la cintura più ambita d'Italia - ha commentato Sonia -: è stata una preparazione dura e piena di imprevisti, ma non ci siamo mai fermati. L'obiettivo era troppo importante".

In Abruzzo, dove Sonia vive e lavora, si allena da anni nella Polisportiva MIDA del maestro Daniele Mirabilio di Cepagatti (Pescara), che l'ha accompagnata nella preparazione di questo importante titolo italiano. All'angolo della neo-campionessa, anche i maestri Italo Mattioli e Luigi Ascani della Team Boxe Roma XI, di cui Sonia è la portacolori. "Sul ring sono da sola - ha spiegato la pugile - ma ho una squadra di professionisti che mi seguono e lavorano in team per raggiungere obiettivi comuni.

Non smetterò mai di ringraziarli perché mi hanno fatto arrivare al match in un'ottima forma fisica, senza tralasciare nessun dettaglio. Purtroppo siamo figli di uno sport minore, non abbiamo la giusta visibilità ed è veramente difficile essere un'atleta professionista di boxe in Italia, dovendo comunque svolgere (almeno) un altro lavoro per mantenersi, che porta via tempo ed energie".



