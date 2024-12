Aggressione con calci e tirapugni, condannati quattro giovani

Una condanna a tre anni di reclusione e tre condanne ciascuna a due anni e 8 mesi di reclusione: si è concluso così il processo con rito abbreviato dinanzi al gup del Tribunale di Chieti, Andrea Di Bernardino, nei confronti di quattro giovani di età fra 20 e 24 anni, accusati di lesioni gravi. Nella notte dello scorso 16 marzo, a Chieti Scalo, per futili motivi aggredirono con calci e pugni, utilizzando anche un tirapugni di metallo, due giovani poco più grandi. Questi ultimi riportarono lesioni ed ebbero prognosi di 15 giorni e superiori a 40 giorni, in quest'ultimo caso, con l'elevata probabilità di un indebolimento permanente dell'organo della masticazione. Per un quinto imputato è stata rigettata la richiesta di patteggiamento.

I quattro sono stati condannati a risarcire i danni in separata sede a una delle vittime, che si è costituita parte civile, e a versare una provvisionale di 20.000 euro. Ai cinque imputati è stata contestata l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto di notte e in una zona scarsamente illuminata.

Oggi l'accusa in aula è stata rappresentata dal pm Giancarlo Ciani.



