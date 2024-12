'Progetto Neo', quattro nuovi abitanti in Valle Subequana

La Valle Subequana acquisisce quattro nuovi abitanti, tra i sette partecipanti al progetto "Neo, abitare la Valle 2024". È questo i primo dato del bilancio del Progetto, che per il quarto anno, ha offerto un'esperienza di vita di sei mesi elle zone montane dell'aquilano. I risultati sono stati presentati nella Comunità Montana Sirentina a Secinaro (L'Aquila).

Il bilancio del 2024 presenta un ampliamento del numero di Comuni ospitanti, passati da sette a nove: 18 le candidature arrivate e scelti 7 partecipanti, che hanno vissuto in quattro case, messe a disposizione dai Comuni. Si sono svolti nove eventi formativi itineranti. Sono stati pubblicati cinque articoli, realizzate quasi 200 interviste alle popolazioni residenti, due progetti messi in campo sul territorio.

Il progetto è sostenuto da Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile e condotto dall'associazione Montagne in Movimento (MIM), in collaborazione con Ufficio speciale per la Ricostruzione dei Comuni del cratere (USRC), i Comuni di Acciano, Castel di Ieri, Castelvecchio Subequo, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Secinaro e Tione degli Abruzzi, con il supporto tecnico scientifico della Fondazione OpenPolis. "Dalla ricerca è emersa una ricostruzione che entra nella fase conclusiva, che presenta però un patrimonio immobiliare ricostruito, ma con paesi e case vuote", ha detto Vittorio Alvino di Openpolis.

"Lo spreco di patrimonio è il tema di riflessione su cui si sta lavorando, a fronte di una richiesta emergente di persone che vogliono venire ad abitare nella Valle a cui ancora non si riesce a dare risposte concrete. L'abitare è attualmente un nodo negativo che, invece, deve trasformarsi in una chiave di sviluppo del territorio".

"Ci aspettiamo che questo progetto, non solo generi un impatto sociale ed economico positivo, ma favorisca anche un dialogo costruttivo e continuo tra tutti gli attori coinvolti, dando voce alle visioni di chi quel territorio lo abita", ha detto Sergio Galbiati Fondazione Hubruzzo.



