Donna scomparsa in mare a Pescara. Proseguono le ricerche

Secondo giorno di ricerche, a Pescara, della donna che nella notte di venerdì, dopo le 2.30, si è gettata in acqua dal Ponte del Mare, come emerge dalle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Una volta scattato l'allarme sul posto ieri mattina sono arrivate squadre dei vigili del fuoco insieme a Capitaneria di porto e reparto aeronavale della Guardia di Finanza. Al lavoro anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco arrivati da Ancona e Teramo.

Ieri è stato utilizzato anche un elicottero per sorvolare la zona delle ricerche dall'alto. Del caso si sta occupando anche la Polizia di Stato.



