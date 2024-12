Torna ad esibirsi all'Aquila il pianista jazz Danilo Rea

Torna ad esibirsi all'Aquila lo straordinario pianista Danilo Rea, ospite nel cartellone della stessa Società Aquilana dei Concerti 'Bonaventura Barattelli' con la quale ha uno storico e consolidato sodalizio artistico.

L'appuntamento è per domani, sabato 14 dicembre, alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale. In questa occasione Danilo Rea presenta al pubblico aquilano il suo originale progetto dedicato alle stelle del canto lirico: "La grande Opera in jazz", un percorso musicale originale e sorprendente, dove le meraviglie del melodramma italiano vengono proposte in una chiave di lettura innovativa.

Infatti, le note del pianoforte, attraverso una narrazione di coinvolgente impatto culturale e poetico, si uniscono alle arie famose in tutto il mondo dei grandi compositori italiani come Puccini, Rossini, Verdi, Bellini e Donizetti.

La fantasia compositiva di Danilo Rea ripercorre le più celebri Arie da opere come Norma, Turandot, La Traviata, L'Elisir d'Amore, Cavalleria Rusticana, Madama Butterfly, Tosca.

Uno spettacolo visivo e sonoro arricchito dalla proiezione di video con immagini storiche di repertorio, registrate in bianco e nero, insieme a suggestive e originali opere d'arte contemporanea, dove si ammirano Maria Callas, Mario Del Monaco, Enrico Caruso, Tito Schipa, Maria Caniglia, Beniamino Gigli, Amelita Galli Purci e tanti altri. L'interpretazione di Danilo Rea esalta il valore artistico delle voci tratte dalle storiche registrazioni, a partire dal 1910.

Una nuova esperienza artistica ed emotiva che, traendo ispirazione dalle arie più amate, coinvolge gli spettatori permettendo di unire la passione dell'Opera alle sonorità e armonie del jazz.

Con questo appuntamento si apre la serie di concerti che la Barattelli dedica al Jazz e che prosegue dal 28 al 31 dicembre con la quinta edizione della fortunata rassegna Natale in Jazz con star internazionali, in collaborazione con Umbria Jazz.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA