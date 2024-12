Ala vecchia al freddo, protesta nell'ospedale di Sulmona

Termosifoni spenti negli uffici dell'ala vecchia dell'ospedale di Sulmona. A causa dei trasferimenti per l'avvio dei lavori nell'ala Bolino, finanziati con i fondi Pnrr, i dipendenti che lavorano nell'ex pronto soccorso sono rimasti al gelo, dal momento che nelle scorse settimane sono state scollegate le varie utenze, compresi i rilevatori marcatempo. Un disagio che doveva durate solo qualche giorno, ma che persiste e costringe il personale della direzione sanitaria e amministrativa a fare i conti con le rigide temperature della stagione. "E' un problema - ammette il direttore sanitario dell'ospedale, Maurizio Masciulli secondo il quale a breve sarà completato il trasferimento - Nel frattempo ci stiamo dotando di altri dispositivi elettrici per far fronte alla situazione".

Nell'ala vecchia lavorano anche i dipendenti del centralino e quelli dell'assistenza domiciliare. Nel frattempo è scattato il sopralluogo del sindaco, Gianfranco Di Piero, che ha sollecitato l'azienda sanitaria a risolvere il problema con il ricollocamento del personale in altri uffici o con l'attivazione dello smart working.



