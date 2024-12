A Campo Di Giove una nuova scuola per la pluriclasse

Taglio del nastro questa mattina per la nuova scuola primaria "Franco Di Paolo" a Campo di Giove. Il nuovo edificio, sicuro e innovativo, ospiterà la pluriclasse di 15 alunni e la scuola dell'infanza del paese in locali più funzionali e adeguati alle esigenze della didattica e della sicurezza. I lavori erano partiti nell'agosto 2022 e sono stati portati a termine in poco più di due anni. Il costo dell'intervento ammonta a 850 mila euro. La nuova scuola nasce sulle ceneri del vecchio edificio che è stato abbattuto e ricostruito ex novo.

"E' un segno di rinascita per l'intera comunità. Abbiamo dato nuova vita ad un luogo che ha significato molto per intere generazioni. Questa inaugurazione rappresenta un segno tangibile di lotta all'isolamento e spopolamento"- sottolinea il sindaco, Michele Di Gesualdo, presente al taglio del nastro assieme alla vice presidente del consiglio regionale, Marianna Scoccia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA