Tedx L'Aquila, l'innovazione declinata al femminile

E' arrivato oggi in città Tedx L'Aquila Women: un palcoscenico per le voci femminili chiamate a intervenire sul tema dello 'Spazio', sia fisico che interiore, in un viaggio verso la consapevolezza e la crescita personale.

L'iniziativa, in corso al Gran Sasso Science Institute, è promosso da Tedx L'Aquila in collaborazione con il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia.

Allestita per l'occasione anche una mostra con le opere degli studenti del Liceo Bafile-Muzi dell'Aquila.

"Sono felice di questa collaborazione con Tedx L'Aquila - ha detto la presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone - Ringrazio gli organizzatori per l'impegno profuso in questa bella iniziativa, che valorizza il ruolo delle eccellenze femminili nel mondo della cultura e del lavoro" "Abbiamo il dovere di costruire un'idea di futuro insieme ai giovani in cui ci siano spazi da occupare per le donne, perché il femminile è un insieme di valori, di modi, di codici che arricchisce la società e le organizzazioni - ha aggiunto la presidente del Cif, Annalisa Del Cane - Per il nostro Comitato rappresenta il primo di una serie di iniziative per costruire una nuova narrazione sul valore del femminile nelle organizzazioni".

Otto speaker si sono alternate sul palco: Felicia Barbato, ricercatrice Gssi; Licia Soncini antropologa, fondatrice di Nomos Centro Studi Parlamentari; Filomena Pucci, autrice televisiva; Gaia Contu, divulgatrice scientifica-filosofica; Valentina Chabert, esperta in relazioni internazionali; Irma Conti, cassazionista, presidente dell'associazione Donne giuriste Italia; Agnese Porto, operatrice culturale, cofondatrice della casa editrice Rvm Hub; Sara Compagni, body coach.

Nel pomeriggio è previsto un live podcast con Giovanni Mattiazzo e Lara Marrama. Ospite della seconda parte del programma il professor Antonino Tamburello, psichiatra, professore, autore e divulgatore social.



