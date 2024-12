Poliziotti Stradale sotto inchiesta, chiesta archiviazione per 8

Il sostituto procuratore della repubblica di Sulmona (L'Aquila), Stefano Iafolla, ha presentato la richiesta di archiviazione per otto poliziotti della Stradale, in servizio nella sottosezione di Pratola Peligna (L'Aquila), dei 19 finiti sotto inchiesta, a vario titolo, per truffa ai danni dello Stato, falso, peculato, furto, omissione d'atti d'ufficio, omissione di soccorso e interruzione di pubblico servizio. Gli otto agenti, secondo la Procura, si sono resi responsabili di "fatti di tenue entità" tanto che, a carico degli stessi, "non ci sono ragionevoli previsioni di condanna".

La Procura ha chiesto quindi al gip di stralciare la loro posizione, considerata marginale rispetto agli altri undici agenti che sono finiti ieri davanti al gup e rischiano il processo. Palla ora al giudice che dovrà decidere se archiviare o meno il procedimento per gli otto.



