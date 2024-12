Cielo di Pescara invaso dagli storni, la danza incanta la città

Da settimane le loro fluttuazioni affascinano chiunque si fermi a osservarli. Ogni giorno lo spettacolo si ripete, all'ora del tramonto. Cittadini con gli occhi all'insù, a Pescara, per osservare migliaia di storni che volano, con le loro coreografie e i loro movimenti eleganti, sopra al centro urbano. Il fenomeno, nonostante continui a colpire e impressionare, è del tutto normale. Gli storni, provenienti anche dal Nord Europa, dalla fine dell'estate arrivano per passare l'inverno e si radunano anche a gruppi di decine di migliaia di esemplari.

La loro presenza, seppure affascinante, crea comunque dei problemi. Gli storni a Pescara da qualche tempo sono concentrati soprattutto nella zona di piazza Italia e creano disagi a passanti e automobilisti, a partire dal manto di guano che resta sui marciapiedi. Il Comune ha deciso di correre ai ripari e, oltre a provvedere alla pulizia delle strade, ha promosso un intervento "innovativo e sperimentale, da realizzare sulle piante, anche per capire il comportamento degli storni, in modo da valutare poi ulteriori azioni da intraprendere". Usati laser e scoppi, per allontanare gli storni, ma, fanno sapere. "non si tratta di un intervento dannoso per la specie".

L'attività è stata curata dalla società Ambiente, che eroga i servizi di igiene urbana per la città e ha una convezione con una ditta abruzzese specializzata, la Falcon G, per gli interventi di 'bird control'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA