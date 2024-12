All'Aquila acceso l'albero di Natale in piazza Duomo

E' stato acceso questo pomeriggio in piazza Duomo all'Aquila l'albero di Natale scelto per le festività.

L'inaugurazione è avvenuta nell'arco di una cerimonia animata da un coro composto da circa cinquanta ragazze e ragazzi appartenenti alle scuole medie 'Dante Alighieri' e a Special Olympics dell'Aquila, mentre le facciate di alcuni edifici che costeggiano l'area della piazza sono state illuminate con immagini a tema natalizio.

Nei prossimi giorni i è prevista l'accensione delle luminarie progettate per il resto del territorio cittadino.

"Con il tradizionale momento di illuminazione dell'albero in Piazza Duomo dove è anche la pista di pattinaggio - hanno dichiarato il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, e il vice sindaco Raffaele Daniele - prende ufficialmente inizio il periodo di avvicinamento al Natale in cui l'intera città, dal centro storico alle frazioni, sarà coinvolta. con appuntamenti che vanno dai classici mercatini di Natale alle rassegne musicali, sino ai presepi viventi, ai concerti, alla danza e altri momenti di svago per cittadini e famiglie".

Sempre oggi, a San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila) sono stati inaugurati i Mercatini di Natale e il Presepe nelle Grotte di Stiffe. L'idea del direttore delle Grotte, Victor Casulli, è stata quella di unire il racconto del presepe, in un'attenta declinazione territoriale alla scoperta di luoghi, eccellenze enogastronomiche e personaggi del posto. Un percorso suggestivo, sotto la direzione di Giancarlo Gentilucci del Teatro Premio Nobel per la Pace, a cui comunque non mancherà l'approfondimento divulgativo legato alle peculiarità naturalistiche delle Grotte, grazie alle guide specializzate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA