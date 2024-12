Furgone in fiamme a Sulmona, danni a un condominio

Un furgone è stato dato alle fiamme nella notte a Sulmona, in via Sardi. L'incendio, che ha distrutto il mezzo di una ditta di informatica, ha provocato seri danni alle attività commerciali della zona e una palazzina condominiale: pareti annerite e vetri rotti. Sono stati i residenti della zona ad allertare i vigili del fuoco. Gli inquilini si sono riversati in strada e sono rientrati solo al termine delle verifiche sullo stabile che, comunque, riprenderanno nelle prossime ore. Sulla vicenda indaga la squadra anticrimine di Sulmona che ha effettuato i primi rilievi e non esclude l'origine dolosa.



