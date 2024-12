Tedx L'Aquila, otto donne intervengono sul tema 'Spazio'

Divulgatrici, antropologhe, autrici e operatrici culturali sono attese all'Aquila sabato 7 dicembre per l'ultima edizione del format Tedx L'Aquila Women organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia e il suo Comitato per l'Imprenditoria femminile.

L'appuntamento è all'Aula Magna del Gran Sasso Science Institute (GSSI) a partire dalle 9. Tedx L'Aquila Women è un palcoscenico per le voci femminili chiamate a intervenire sul tema 'Spazio': un invito a esplorare come le donne stiano ridefinendo i confini e creando nuove opportunità. 'Spazio' non è solo fisico, ma un luogo dove le idee prendono forma, superando barriere e creando opportunità. "Dai progressi nella scienza e tecnologia all'arte, dall'educazione alla società - spiegano gli organizzatori - celebreremo come le donne ridefiniscono il futuro, affrontando anche lo spazio interiore, in un viaggio verso la consapevolezza e la crescita personale".

Otto le speaker scelte: Irma Conti, cassazionista, garante nazionale per le Persone private della libertà e presidente dell'associazione Donne giuriste Italia; Gaia Contu, divulgatrice scientifica-filosofica; Agnese Porto, operatrice culturale, cofondatrice della casa editrice Rvm Hub; Felicia Barbato, ricercatrice Gssi; Sara Compagni, body coach; Valentina Chabert, esperta in relazioni internazionali; Filomena Pucci, autrice televisiva; Licia Soncini, antropologa. Nel pomeriggio ci sarà un live podcast con Giovanni Mattiazzo e Lara Marrama.

Ospite della seconda parte del programma il professor Antonino Tamburello. Psichiatra, professore, autore e divulgatore social è un punto di riferimento per il suo approccio innovativo alla salute mentale e al benessere, reso accessibile grazie alla sua capacità di comunicare temi complessi in maniera chiara e coinvolgente.

Tedx L'Aquila Women affianca agli interventi una mostra artistica in collaborazione con il Liceo artistico Fulvio Muzi.

Alcune studentesse realizzeranno opere sul tema 'Spazio' attraverso pittura, scultura, illustrazione, videomaking e fotografia. Le opere saranno esposte durante la giornata.

Programma completo su: www.tedxlaquila.com



