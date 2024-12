L- Foundry, ok a contratto di solidarietà per un anno

Un contratto di solidarietà della durata di 24 mesi per disinnescare i licenziamenti, i demansionamenti e l'internalizzazione del servizio di sicurezza.

E' quanto prevede l'accordo siglato tra le organizzazioni sindacali e i vertici della L-Foundry, la fabbrica di Avezzano che si occupa di produzione di memorie volatili e sensori d'immagine.

L'accordo prevede anche l'impegno dell'azienda a ricollocare al suo interno "il personale dell'help desk tenendo conto delle competenze specifiche di ciascuno". Riguardo al paventato taglio delle maggiorazioni, c'è l'impegno a studiare meccanismi volti a garantire il mantenimento dei livelli salariali precedenti al cambio turno. Inoltre verrà avviato un confronto per la regolamentazione delle pause, tenendo conto delle difficoltà emerse in concomitanza del cambio turno (da12 ore a 8 ore).

"Nonostante il raggiungimento di questi primi importanti risultati, è comunque necessario tenere aperti tutti i tavoli istituzionali al fine di verificare periodicamente l'andamento del piano e soprattutto valutare le prospettive di rilancio dello stabilimento che produce semiconduttori"- sottolineano le Rsu Fim, Fiom e Uilm.



