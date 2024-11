Sisma Centro Italia: via libera a lavori liceo Delfico Teramo

Il commissario straordinario per il sisma del Centro Italia 2016 e 2017, senatore Guido Castelli, attraverso la firma del decreto n. 978, d'intesa con il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, ha dato il via libera alla liquidazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione (Usr) della Regione Abruzzo di 3,628 milioni di euro per l'intervento di miglioramento sismico del liceo classico 'Melchiorre Delfico' di Teramo. L'erogazione rappresenta la prima anticipazione del 20% rispetto all'importo complessivo dell'intervento, pari a 18,1 milioni di euro. Si tratta di una prima, rilevante, tranche destinata ai lavori di questa storica istituzione teramana. Nello scorso ottobre, il commissario Castelli aveva intanto già dato il nulla osta per accelerare e dare l'avvio alla progettazione dell'intervento per il Delfico. Inoltre, per venire incontro alle necessità abitative degli studenti del Convitto, nelle scorse settimane erano state destinate risorse pari a 1 milione 342 mila euro, finanziati dallo stesso commissario, attraverso fondi del sisma 2016 e 2017 assegnati con Ordinanza Speciale, finalizzate all'acquisto e all'installazione di strutture prefabbricate.

"Unitamente al presidente Marsilio, stiamo monitorando con il massimo scrupolo l'attuazione degli interventi di riparazione riguardanti il Delfico - ha spiegato Castelli - Questo complesso, per la struttura commissariale e per la Regione, rappresenta una priorità non soltanto nell'ambito della ricostruzione post-sisma del Teramano, ma di tutto l'Appennino centrale. Perciò le azioni compiute nelle ultime settimane sono state sostanziali e improntate al doppio obiettivo di accelerare l'iter dei lavori e di ridurre i disagi per gli studenti. Si tratta di una sfida complessa che ci vede impegnati costantemente, da affrontare e vincere tutti insieme attraverso il lavoro e la collaborazione. I nostri studenti rappresentano il futuro dell'Appennino centrale e abbiamo il dovere di garantire loro una formazione che avvenga in strutture sicure, moderne e sostenibili" ha concluso Castelli.



