Ruzzo: ricerca perdite idriche, possibile sospensione acqua

Nell'ambito del progetto Pnrr per la ricerca perdite e la distrettualizzazione delle reti idriche sono in programma dei lavori sul territorio della provincia di Teramo, operati da Ruzzo Reti. Per questo motivo, l'azienda che si occupa della distribuzione dell'acqua comunica che, in alcuni territori, potrebbe mancare l'acqua nei prossimi giorni. Nel Comune di Teramo giovedì 28 novembre dalle ore 9 alle 16 potrebbero esserci interruzioni del servizio idrico nelle zone di Poggio Cono, contrada Trentamani e Piano della Lenta. Venerdì 29 novembre dalle ore 16 alle 18 a Forcella e Caprafico. Nel Comune di Giulianova il servizio idrico potrebbe essere interrotto, venerdì 29 novembre dalle ore 9 alle 16, in via Piercecchi, Case di Trento, via Paduni. Sabato 30 novembre, ancora nel Comune di Teramo, dalle ore 9 alle 16 potrebbe mancare l'acqua nelle zone Cona, Castello, via San Venanzio e Fonte Baiano. Durante gli interventi potrebbero esserci abbassamenti di pressione, anche nelle zone limitrofe a quelle indicate. I dettagli delle comunicazioni agli utenti sono consultabili sul sito www.ruzzo.it.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA