Presentata in Univaq la 31/a rassegna 'Musica e Letteratura'

Un dialogo tra musica e letteratura, in un percorso a cavallo tra cultura letteraria tedesca e tradizione italiana. La 31/a edizione della rassegna 'Musica e Letteratura', promossa dall'associazione Musicale Athena in collaborazione con l'Università dell'Aquila e il Conservatorio 'Casella', celebra quest'anno il centenario della morte di Ferruccio Busoni, compositore cosmopolita e innovatore visionario. Gli appuntamenti sono in programma nei giorni 2, 3 e 6 dicembre all'auditorium Shigeru Ban del Conservatorio del capoluogo. Tre serate (ore 18) dedicate a esplorare il legame profondo tra musica e parole, tra le opere di Busoni e il mondo letterario che le ha ispirate. Lunedì 2 dicembre, il pianista Carlo Grante eseguirà opere simboliche come la Ciaccona e la Toccata. La prolusione del professor Francesco Marola, esperto di letteratura tedesca, aprirà la serata esplorando il mito di Faust. Martedì 3 il mezzosoprano Valentina Pennacchini e il pianista Gabriele Pezone proporranno un viaggio musicale su testi di Goethe. La professoressa Lucia Faienza approfondirà il rapporto tra Busoni e il poeta tedesco. Venerdì 6 dicembre l'incontro verterà su 'Musica e letteratura tedesca tra Romanticismo e Cosmopolitismo'.

Protagonista sarà l'Orchestra da Camera Aquilana, diretta da Carmine Gaudieri con il violinista Augusto Vismara e la pianista Elisa Racioppi. In programma il concerto per violino di Mendelssohn e quello per pianoforte di Busoni. La prolusione della professoressa Daniela Macchione del Conservatorio dell'Aquila contestualizzerà le opere in un quadro storico e letterario ampio, intrecciando culture e discipline. Gli studenti dell'università dell'Aquila e del Conservatorio potranno accedere gratuitamente. Per info: associazione.athena@alice.it o 338-9120050. Questa mattina la presentazione nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte, tra gli altri, il maestro Carmine Gaudieri, direttore artistico dell'iniziativa, i componenti dell'associazione Athena, il rettore dell'Università dell'Aquila Edoardo Alesse, l'assessore alla cultura della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, il direttore del conservatorio Casella Claudio Di Massimantonio.



