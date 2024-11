Dalla fabbrica alla tela, il 'Moving parts' di Sabatini

Dalla fabbrica alla tela. E' questo il senso di "Moving parts personaggi ad ingranaggio", l'antologica di pittura di Graziano Sabatini che sarà presentata sabato 30 novembre a Villa Santa Maria, dalle 10 alle 13, presso la Fondazione Falconio.

L'esposizione, aperta a giornalisti e interessati fino ad esaurimento posti, illustrerà i concetti pittorici dell'autore che traggono ispirazione dai segnali di sicurezza sul lavoro presenti nelle fabbriche.

La mostra, quindici le tavole esposte che resteranno in visione gratuita per tutto il mese di dicembre, sarà preceduta dalla relazione del critico d'arte Massimo Pasqualone e dalla partecipazione straordinaria del fumettista e disegnatore Tanino Liberatore.

L'evento rientra nel programma culturale della Fondazione Falconio che nel mese di dicembre proporrà altri due eventi, con crediti formativi per i giornalisti, dedicati alla musica dialettale abruzzese e alla Seconda guerra mondiale in Abruzzo a ottant'anni dagli avvenimenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA