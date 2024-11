Bellucci (FdI), raddoppiati fondi contrasto violenza alle donne

"Per una vera difesa della donna, tra le tante azioni del Governo Meloni, abbiamo raddoppiato i fondi del Piano di prevenzione e contrasto alla violenza, abbiamo diffuso il numero antiviolenza 1522, abbiamo reso strutturale il reddito di libertà". Lo ha detto a Pescara la viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci (FdI) nel corso dell'iniziativa 'Aspettando Atreju' a proposito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne "Sono sempre stata convinta - ha aggiunto - che una donna è molto più fragile quando non può puntare sulle proprie risorse economiche, e la nostra azione in questo senso è sempre stata - e continuerà ad essere - particolarmente incisiva".



