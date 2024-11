Violenza contro le donne, in campo l'ospedale Sulmona

Medici, avvocati e psicologici, per una settimana, al fianco delle vittime di violenza. Così l'ospedale di Sulmona celebra la ricorrenza del 25 novembre, dedicata al contrasto della violenza di genere. Nei locali del vecchio pronto soccorso e nell'atrio antistante, il presidio di Sulmona aprirà le porte alla popolazione peligna con un apposito open week. Per l'occasione sarà attivo un team multisciplinare di specialisti per accogliere e supportare le donne vittime di violenza maschile.

"L'ospedale di Sulmona - dichiara Gianna Tollis, operatrice del centro antiviolenza - sarà al fianco delle donne vittime di violenze con un sostegno concreto e di ampio respiro che comprende molteplici profili specialistici. Da venerdì prossimo, e per una settimana, saremo a disposizione della popolazione, compresa quella maschile, per ascolto, consigli e supporto su un tema ampio e delicato che investe molti aspetti".

Si comincia il 22 novembre, dalle 10 alle 12, con ascolto e consulenza legale con Chiara Maiorano, avvocato e operatrice Cav (centro antiviolenza). Sabato 23 doppio appuntamento: dalle 10 alle 12 ancora ascolto e infopoint con Donatella Iavarone operatrice Cav e benessere sessuale della donna e prevenzione delle disfunzioni pelviche con Berta Gambina, ostetrica; dalle 16 alle 18 ascolto e consulenze psicologica e sociale con Paola Colucci, psicologa, e Marialuisa Santilli, assistente sociale.

Domenica dalle 10 alle 12 ascolto e consulenze. Nella giornata del 25 novembre, dalle 9 alle 11, ascolto e assistenza psicologica con Valeria Salvatore, psicologa/psicoterapeuta.

Seguire alle ore 12 il flashmob con gli operatori sanitari, guidati da Gianna Tollis. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, raccolta dei campioni in caso di violenza sessuale con Filomena Di Giulio, ostetrica. Doppio appuntamento anche martedì 26 con accoglienza e infopoint dalle 10 alle 12 e ascolto-consulenza legale dalle 15.30 alle 17.30. Chiusura prevista per mercoledì 27 con ascolto e consulenza legale.



